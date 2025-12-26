Bắt giữ thanh niên gây án ở TPHCM định bỏ trốn qua Campuchia

Ngày 26/12, Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Tây Ninh), cho biết, đơn vị vừa hoàn tất thủ tục, bàn giao Huỳnh Kim Long (22 tuổi, ngụ TPHCM) cho Công an TPHCM để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, sáng cùng ngày, trong quá trình làm nhiệm vụ kiểm tra tại khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây, lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ Long. Người này bị xác định có liên quan đến vụ án nghiêm trọng xảy ra vào tối 24/12 tại TPHCM.

Long bị lực lượng chức năng bắt giữ khi tìm đường trốn qua Campuchia (Ảnh: Biên phòng cung cấp).

Theo lời khai ban đầu, khoảng 20h ngày 24/12, Long nghe vợ cãi nhau qua điện thoại với một người phụ nữ. Sau đó, Long trực tiếp nói chuyện với người phụ nữ trên và hẹn gặp mặt tại khu vực chợ Phú Nhuận, TPHCM.

Khoảng 22h, Long nhờ một người bạn chở đến điểm hẹn. Tại đây, giữa Long và người đàn ông lạ mặt trong nhóm hẹn gặp xảy ra cự cãi, dẫn đến xô xát.

Long dùng dao mang theo, dài khoảng 50cm, chém nạn nhân gục tại chỗ. Thấy đối phương bị thương nặng, Long nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sau khi gây án, Long di chuyển qua nhiều địa điểm tại TPHCM, rồi tìm đường về khu vực Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Sau đó, Long đổi hướng sang Cửa khẩu Mỹ Quý Tây với ý định xuất cảnh sang Campuchia để lẩn trốn thì bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã lập hồ sơ, bàn giao Long cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.