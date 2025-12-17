Bắt Long "Tổng" tại sân bay Nội Bài

Chiều 17/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bắt giữ đối tượng truy nã Vàng Văn Ánh (SN 1993, trú tại xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai).

Ánh thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, vào lúc 23h30 ngày 16/12, tại Đồn sân bay quốc tế Nội Bài (xã Nội Bài, TP Hà Nội), cảnh sát đã bắt giữ đối tượng Vàng Văn Ánh.

Theo cảnh sát, Ánh bị truy nã theo Quyết định truy nã số 01/CQĐT-MT ngày 18/1/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lào Cai về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm 1 điện thoại di động, 1 căn cước công dân và 1 hộ chiếu.

Công an tỉnh Lào Cai đã tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, Vàng Văn Ánh có biệt danh là "Long Tổng" - một giang hồ mạng ăn chơi. Ánh thường xuyên quay video thể hiện mình đang ở nước ngoài với cuộc sống xa hoa, mời gọi mọi người cùng hợp tác ra nước ngoài làm ăn.