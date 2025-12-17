Bắt cặp tình nhân "siêu trộm"

Ngày 17/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã bắt được cặp tình nhân gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn sau nhiều năm lẩn trốn.

Các đối tượng bị bắt gồm Lê Quốc Thái (32 tuổi) và Nguyễn Thị Phương Liên (32 tuổi) cùng trú tại TPHCM. Cả 2 đối tượng sống với nhau như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn và đã có con chung.

Đối tượng Nguyễn Thị Phương Liên tại cơ quan công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo điều tra, Lê Quốc Thái trong thời gian chấp hành án tại Trại giam Phước Mỹ (Đồng Tháp) có quen biết với Nguyễn Minh Huy (28 tuổi, trú tại xã Hòa Phú, Đắk Lắk).

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, khoảng tháng 6/2022, Huy đến TPHCM tìm việc làm và gặp lại Thái. Do cần tiền tiêu xài, Huy và Thái bàn bạc, thống nhất việc sẽ đến tỉnh Đắk Lắk thuê nhà nghỉ nhằm thực hiện việc trộm cắp tài sản.

Các đối tượng chuẩn bị kìm cộng lực, dụng cụ phá khóa và đột nhập vào nhà dân vào ban đêm.

Đến tháng 10/2022, Nguyễn Thị Phương Liên cũng đến Đắk Lắk, tham gia trộm cắp với Huy và Thái.

Trong thời gian khoảng 2 tháng, cả 3 đối tượng đã gây ra 8 vụ trộm cắp với tổng giá trị tài sản hơn 240 triệu đồng.

Đối tượng Lê Quốc Thái bị bắt giữ sau 3 năm lẩn trốn (Ảnh: Đức Nguyễn).

Sau đó, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ được Huy, riêng Thái và Liên bỏ trốn. Để qua mặt cơ quan công an, 2 đối tượng trốn đến nhiều địa phương trong nước và trốn qua Campuchia.

Gần đây, nắm bắt thông tin Thái và Liên vừa từ Campuchia trở về Việt Nam, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử một tổ công tác đến bắt giữ các đối tượng này khi đang lẩn trốn ở tỉnh Đồng Nai.