Bắt giữ hai thanh niên đua xe, mang dao kiếm đi gây rối

Chiều 17/12, Công an xã Tiên Điền (tỉnh Hà Tĩnh) thông tin về việc đã bắt giữ Mai Gia Huy (18 tuổi) và Nguyễn Hải Công (20 tuổi), cùng trú tại thôn Thanh Văn, xã Tiên Điền.

Hai thanh niên này trước đó bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã về tội Gây rối trật tự công cộng.

Công và Huy bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, ngày 8/11, Huy và Công cùng một số đối tượng khác tham gia đua xe trái phép và mang theo dao, kiếm gây rối trật tự tại phường Trường Vinh (thành phố Vinh cũ), tỉnh Nghệ An.

Sau khi thực hiện hành vi vi phạm, các đối tượng lo sợ bị xử lý nên bỏ trốn. Khoảng 15h ngày 15/12, Công an xã Tiên Điền phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Huy khi đối tượng này xuất hiện tại địa phương.

Từ lời khai của Huy, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ Công trong chiều cùng ngày.

Công an xã Tiên Điền đã lập biên bản, ghi lời khai ban đầu và hoàn tất thủ tục bàn giao 2 đối tượng cùng hồ sơ, tài liệu cho Công an tỉnh Nghệ An điều tra, xử lý.