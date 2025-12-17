Bắt giữ 14 đối tượng hoạt động ở Campuchia lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng

Ngày 17/12, Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận thông tin trên. Nhóm đối tượng bị bắt trú tại nhiều địa phương trong nước, do Nguyễn Tiến Thiết (SN 1992, trú tại xã An Châu, tỉnh Nghệ An) cầm đầu.

Trước đó, qua công tác xác minh nguồn tin tố giác tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng lừa đảo có trụ sở hoạt động tại Campuchia.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Tiến Thiết (Ảnh: Quang Văn).

Theo cơ quan công an, thủ đoạn của nhóm đối tượng là giả danh luật sư, công ty luật để liên hệ các nạn nhân bị lừa đảo trước đó và hứa giúp lấy lại tiền. Khi chiếm được lòng tin, các đối tượng yêu cầu bị hại phải nộp “phí thu hồi” rồi chiếm đoạt tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Trị đã làm rõ các đối tượng và phối hợp với cơ quan chức năng bắt giữ khi chúng nhập cảnh về Việt Nam.

Các đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo (Ảnh: Quang Văn).

Theo điều tra của cơ quan công an, với thủ đoạn tinh vi, sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, có tổ chức xuyên quốc gia, nhóm đối tượng trên đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên cả nước với số tiền ước tính gần 1.000 tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục đấu tranh mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan và kêu gọi, vận động các đối tượng đang lẩn trốn ở Campuchia về nước đầu thú.