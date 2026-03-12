Bắt khẩn cấp tài xế trốn kiểm tra nồng độ cồn, tông xe của CSGT

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Văn Tuấn (SN 1991, trú tại phường Quang Hanh, Quảng Ninh) để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Vũ Văn Tuấn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan chức năng, khoảng 20h ngày 2/3, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn, ma túy trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Uông Bí.

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng ô tô tải biển kiểm soát 14C-222.64 do Tuấn điều khiển để kiểm tra, tài xế không chấp hành mà điều khiển xe lách khỏi hàng kiểm tra rồi bỏ chạy. Trên xe lúc này có Lưu Thế Duy (SN 1997, trú tại phường Cẩm Phả).

Tổ công tác đã sử dụng xe tuần tra chuyên dụng truy đuổi, đồng thời phát tín hiệu còi và loa yêu cầu dừng xe nhưng tài xế vẫn tiếp tục bỏ chạy vào một ngõ cụt.

Khi quay đầu xe, Tuấn lùi phương tiện va vào đèn chiếu sáng của xe tuần tra, làm nứt vỡ đèn, rồi tiếp tục bỏ chạy. Sau khoảng 1km, lực lượng chức năng áp sát, dừng được phương tiện và khống chế các đối tượng.

Kết quả kiểm tra xác định Vũ Văn Tuấn có nồng độ cồn 0,2mg/l khí thở, còn Lưu Thế Duy có nồng độ cồn 0,104mg/l khí thở.

Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.