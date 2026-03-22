Bắt khẩn cấp nhóm người đuổi chém nhau ở TPHCM

Ngày 22/3, Công an xã Thường Tân cho biết đã bắt khẩn cấp các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến trong bãi đá mà Dân trí đã đưa tin.

Các đối tượng bị Công an xã Thường Tân bắt giữ (Ảnh: Công an xã Thường Tân).

Các đối tượng gồm: Lê Hiền (28 tuổi, ngụ xã Ngãi Giao, TPHCM), Đặng Văn Nam (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Hoàng Sang (25 tuổi, ngụ xã Thường Tân, TPHCM), Điệp Văn Khánh (42 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau).

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn, ngày 19/3, Hiền, Nam, Sang và Trần Văn Chung (32 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) mang theo hung khí vào bãi đá miền Đông (xã Thường Tân) tìm Khánh.

Sau khi lời qua tiếng lại, Hiền, Nam, Sang dùng dao, mã tấu đuổi chém Khánh. Khánh cầm chiếc búa rìu chống trả, có 2 người bị Khánh chém trúng gây thương tích.

Các đối tượng đuổi đánh nhau trong bãi đá miền Đông (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau cuộc hỗn chiến, các đối tượng rời khỏi hiện trường. Tiếp nhận tin báo từ người dân, Công an xã Thường Tân phối hợp cùng Viện KSND khu vực 17 tiến hành xác minh, bắt khẩn cấp các đối tượng để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Vụ việc đang được Công an xã Thường Tân tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.