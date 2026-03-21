Nhóm người cầm mã tấu hỗn chiến ở TPHCM

Ngày 21/3, Công an xã Thường Tân (TPHCM) đang lấy lời khai, điều tra vụ 4 người cầm hung khí hỗn chiến trong bãi đá trên địa bàn.

Các đối tượng rượt đuổi nhau trong bãi đá (Ảnh: Cắt từ clip).

Cùng ngày, người dùng mạng xã hội lan truyền các clip ghi lại cảnh nhóm người có lời qua tiếng lại, thách thức nhau. Sau đó, 3 người đuổi đánh một đối thủ, các bên đều cầm hung khí giống mã tấu.

Tuy nhiên, phe đông hơn lại tỏ ra yếu thế và bị đối phương chém liên tiếp vào người.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào ngày 20/3 tại khu vực bãi đá miền Đông, xã Thường Tân. Do mâu thuẫn từ trước, 4 người mang theo hung khí vào khu vực bãi đá tìm ông D.V.K. (42 tuổi, quê Cà Mau). Sau khi cự cãi, 3 người đuổi đánh ông K. nên nạn nhân cầm hung khí chống trả.

Trong lúc hỗn chiến, hai người bị vấp ngã nên ông K. lao đến tấn công gây thương tích.

Một người bị ông K. đuổi chém (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau vụ việc, những người liên quan rời khỏi hiện trường. Ngay khi nắm thông tin, Công an xã Thường Tân đã đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ.

Công an đã xác định được danh tính những người tham gia hỗn chiến và mời lên làm việc.