Bắt khẩn cấp kẻ giả công an, chiếm đoạt tiền của người dân Lâm Đồng

Ngày 11/2, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tạm giữ Nguyễn Trí Thiện (28 tuổi, trú tại TPHCM) để điều tra về việc người này giả cán bộ công an và có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Trí Thiện tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Theo thông tin điều tra ban đầu, những ngày cận Tết Nguyên đán, Thiện tiếp cận anh C. (trú tại phường Lâm Viên - Đà Lạt), tự giới thiệu là cán bộ công tác tại một cục nghiệp vụ của Bộ Công an, có nguồn hàng rượu ngoại đang cần thanh lý. Thiện mời anh C. mua 100 chai rượu với giá tổng cộng 100 triệu đồng.

Khi anh C. đồng ý mua hàng, Thiện yêu cầu người này đặt cọc 50 triệu đồng và cam kết giao hàng sau 3-5 ngày. Tin tưởng Thiện, anh C. chuyển trước 20 triệu đồng đặt cọc mua hàng.

Ngày hôm sau, Thiện đến một trung tâm thương mại, chụp ảnh các chai rượu ngoại đắt tiền và gửi cho anh C., đồng thời mua trang phục công an để mặc, trực tiếp đến nhà anh C. chơi, trò chuyện.

Trang phục công an mà Thiện mua, sử dụng để lừa đảo (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Sau khi tạo được lòng tin, Thiện yêu cầu anh C. chuyển đủ tiền hàng để hoàn tất giao dịch. Anh C. sau đó chuyển tổng cộng cho Thiện 131 triệu đồng, nhưng không nhận được hàng như đã thỏa thuận, nên anh trình báo vụ việc lên cơ quan công an.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Trí Thiện thừa nhận toàn bộ hành vi. Trong số 131 triệu đồng chiếm đoạt của anh C., Thiện dùng tiêu xài cá nhân, chỉ hoàn trả cho nạn nhân 23,5 triệu đồng.