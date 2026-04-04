Bắt khẩn cấp 5 đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố ở TPHCM

Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã bắt khẩn cấp nhóm người đánh nhau, gây náo loạn trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường Hòa Hưng, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng tham gia đánh nhau bị bắt khẩn cấp (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, do phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp trong việc kinh doanh giữa N.T.T. (SN 1991, ngụ phường Nhiêu Lộc) và V.M.T. (SN 2010, ngụ phường Hiệp Bình), các đối tượng đã xảy ra xô xát, đánh nhau trước địa chỉ 281 Cách mạng tháng 8, phường Hoà Hưng, vào chiều 31/3.

Công an phường Hoà Hưng đã có mặt ngăn chặn kịp thời, mời N.T.N., T.B.A. (SN 1990, ngụ phường Nhiêu Lộc), B.N.D. (SN 2002), H.D.H. (SN 1999), H.V.D. (SN 1999, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk) và những người có liên quan về trụ sở công an phường để làm việc. Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Trước đó, ngày 31/3, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm người xô xát trên vỉa hè, gây náo loạn khu vực. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại đường Cách mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng (TPHCM).

Hình ảnh từ clip cho thấy, một nhóm khoảng 4 người bất ngờ lao vào đánh nhau ngay trên vỉa hè đường Cách mạng Tháng Tám. Trong nhóm này có một người đàn ông mặc đồng phục của một hãng xe ôm công nghệ.

Tại hiện trường, các đối tượng liên tục xô đẩy, rượt đuổi nhau khiến khu vực trở nên náo loạn. Sự việc chỉ dừng lại khi có người dân đến can ngăn. Diễn biến vụ việc được một người đi đường quay lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi, vai trò của cá nhân để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Công an phường Hòa Hưng khuyến cáo người dân khi xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt, kinh doanh cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, tránh sử dụng vũ lực để giải quyết sự việc. Mọi hành vi xâm hại sức khỏe người khác, gây rối trật tự công cộng đều bị xử lý theo quy định pháp luật.