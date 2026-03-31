Nhóm người xô xát trên vỉa hè gây náo loạn khu vực ở TPHCM

Ngày 31/3, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm người xô xát trên vỉa hè, gây náo loạn khu vực. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại đường Cách mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng (TPHCM).

Hình ảnh từ clip cho thấy, một nhóm khoảng 4 người bất ngờ lao vào đánh nhau ngay trên vỉa hè đường Cách mạng Tháng Tám. Trong nhóm này có một người đàn ông mặc đồng phục của một hãng xe ôm công nghệ.

Tại hiện trường, các đối tượng liên tục xô đẩy, rượt đuổi nhau khiến khu vực trở nên náo loạn. Sự việc chỉ dừng lại khi có người dân đến can ngăn. Diễn biến vụ việc được một người đi đường quay lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Hòa Hưng đã mời một số người liên quan lên trụ sở làm việc để làm rõ nguyên nhân và xử lý theo đúng quy định pháp luật.