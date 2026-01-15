Bị cướp giật túi xách, người đàn ông ngã xe tử vong ở Tây Ninh

Ngày 15/1, Công an xã Cần Giuộc (Tây Ninh) phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ cướp giật tài sản trên quốc lộ 50 khiến một người tử vong.

Trước đó, ngày 9/1, ông C.T.M. (65 tuổi, ngụ xã Cần Giuộc) lái xe máy chở theo vợ là bà L.N.T. trên quốc lộ 50, hướng đi TPHCM.

Thắng và Khanh bị công an bắt giữ vì cướp tài sản ở Tây Ninh (Ảnh: K.Đ.).

Khi đến đoạn thuộc khu vực ấp Hòa Thuận 1 (xã Cần Giuộc), hai nam thanh niên đi xe máy cùng chiều bất ngờ áp sát, giật túi xách bà T. đang đeo trên người.

Cú giật khiến vợ chồng ông M. ngã văng xuống đường. Dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, ông M. đã không qua khỏi.

Vào cuộc điều tra, Công an xã Cần Giuộc xác định Lê Toàn Thắng (24 tuổi, ngụ địa phương) và Lê Duy Khanh (25 tuổi, quê Cà Mau) thực hiện vụ cướp nên mời lên làm việc. Tại cơ quan công an, Thắng và Khanh đã thừa nhận hành vi phạm tội.