Bắt kẻ trộm tài sản ở bệnh viện tại Long An

Ngày 23/5, Công an phường 3, TP Tân An (Long An), đang tạm giữ Nguyễn Thanh Thiện (34 tuổi, huyện Thủ Thừa) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Thiện bị công an bắt giữ (Ảnh: H.M.).

Theo công an, khoảng 8h ngày 22/5, Thiện lái xe máy đến khu vực giữ xe của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, tìm sơ hở trộm cắp tài sản.

Thiện tiếp cận xe máy của chị N.T.T. (33 tuổi, ngụ thị xã Kiến Tường), dùng tay cạy cốp. Anh ta lấy đi 18 chiếc vòng vàng 18K (khoảng 15 chỉ), 2 nhẫn vàng 18K (2,5 chỉ), 20 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ cá nhân, rồi tẩu thoát.

Vào cuộc điều tra, Công an phường 3 (TP Tân An) trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, nhận diện được Thiện, biển số xe cùng hành vi cạy cốp lấy tài sản. Chiều cùng ngày, công an đã bắt được Thiện, thu hồi toàn bộ tài sản.