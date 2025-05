Kẻ trốn truy nã vụ giết người ở Phú Yên ra đầu thú tại Long An

Ngày 13/5, Công an xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ (Long An) tiếp nhận Huỳnh Minh Sang (SN 1990, ngụ TP Tuy Hòa, Phú Yên) đến đầu thú theo lệnh truy nã của Công an tỉnh Phú Yên về tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 28/4/2018, tại quán cà phê ở phường 6 (nay là phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên), Sang cùng một số người khác đã tham gia vụ hỗn chiến khiến một người tử vong.

Sang đến Công an xã Mỹ Quý Tây đầu thú (Ảnh: Công an cung cấp).

Thời gian trên, Sang đến quán cà phê gặp Lê Thanh Phúc, Lương Thế Duy cùng một người tên Tuấn. Tại đây, nhóm Sang xảy ra mâu thuẫn với hai người khác là Võ Huỳnh Nam Hoài, Huỳnh Thiếu Phong.

Trong lúc xô xát, Phúc cầm ly thủy tinh đánh vào đầu Phong. Tuấn từ ngoài đường cầm đá ném trúng đầu nạn nhân. Phúc tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào lưng Phong. Sau đó, Sang cũng cầm ly thủy tinh ném và đá vào người Phong khi anh này đã nằm gục dưới đất. Còn Duy dùng ghế gỗ đập thêm vào lưng nạn nhân.

Sau vụ việc, Sang bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam sinh sống, làm thuê. Trong suốt thời gian này, anh ta không liên lạc với gia đình, lẩn trốn cơ quan chức năng.

Ngày 25/1, Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định truy nã Sang về tội Giết người. Đến ngày 13/5, sau khi được vận động, Sang đến trụ sở Công an xã Mỹ Quý Tây để đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an tỉnh Phú Yên đang tiếp nhận Sang để xử lý theo quy định pháp luật.