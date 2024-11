Bắt nghi phạm trộm tài sản trong bệnh viện ở Long An

Ngày 26/11, Công an TP Tân An khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng (31 tuổi, quê Lâm Đồng) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Dũng tại cơ quan điều tra (Ảnh: T.T.).

Hôm 1/11, Công an phường 3 (TP Tân An) nhận tin báo từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An về việc 4 bệnh nhân và người thăm nuôi tại bệnh viện bị kẻ gian trộm nhiều tài sản, như: điện thoại, tiền.

Công an TP Tân An đã trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, truy tìm kẻ gây án. Công an xác định Dũng là người khả nghi nên mời lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Dũng thừa nhận thực hiện nhiều vụ trộm tài sản người thăm nuôi và bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.