Nam thanh niên ở Long An bị Myanmar trục xuất vì tham gia đường dây lừa đảo

Ngày 21/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận Đặng Hải Hưng (SN 1994, ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) do cơ quan chức năng Myanmar trục xuất về nước vì liên quan đến hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia và xuất cảnh trái phép.

Theo điều tra ban đầu, Hưng tìm việc làm qua mạng xã hội và được hứa hẹn làm nhân viên bán hàng như bán nước, quần áo, thức ăn tại Thái Lan với mức lương từ 23 đến 28 triệu đồng/tháng. Chi phí đi lại được phía tuyển dụng chi trả.

Hưng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Tin vào lời mời, Hưng đồng ý và được đưa đi qua nhiều điểm trung chuyển, sau đó vượt biên trái phép sang Myanmar bằng đường tiểu ngạch.

Khi đến nơi, Hưng không được làm công việc như đã thỏa thuận mà bị đưa vào một cơ sở do người nước ngoài điều hành, chuyên tổ chức lừa đảo qua mạng. Tại đây, Hưng cùng nhiều người khác bị giám sát nghiêm ngặt, làm việc trong môi trường áp lực, thường xuyên bị đe dọa, đánh đập nếu không đạt chỉ tiêu hoặc có ý định bỏ trốn.

Khai với cơ quan điều tra, Hưng cho biết được giao nhiệm vụ chỉnh sửa thông tin cá nhân (tên, hình ảnh, ngày sinh…) trên các tài khoản Facebook, sau đó đăng tải lại để phục vụ các bước đầu trong kịch bản lừa đảo. Những tài khoản này được giao cho "tổ trưởng", rồi chuyển qua các bộ phận khác để tiếp tục thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của nạn nhân tại Việt Nam.

Sau khi bị lực lượng chức năng Myanmar phát hiện, Hưng bị trục xuất về Việt Nam. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của Hưng trong đường dây lừa đảo để xử lý theo quy định pháp luật.