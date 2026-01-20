Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 1.300 bình khí cười trên biển Quảng Ninh

Ngày 20/1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 2h cùng ngày, tại vùng biển xã Đông Ngũ thuộc tỉnh này, Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Hải đội Biên phòng 2 và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép khí cười.

Đối tượng Phạm Đinh Đạt và tang vật (Ảnh: Xuân Hùng).

Lực lượng chức năng đã bắt giữ Phạm Đinh Đạt (SN 1999, trú tại thôn Hội Phố, xã Đông Ngũ). Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 3 phương tiện gắn máy chở tổng cộng 1.364 bình khí N2O, còn gọi là khí cười.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng Đạt khai nhận được thuê vận chuyển số khí cười trên từ khu vực cửa lạch Cái Khánh vào bờ cho một người đàn ông chưa rõ lai lịch. Mỗi chuyến vận chuyển, đối tượng được trả công 700.000 đồng.

Khi đang thực hiện hành vi, Phạm Đinh Đạt bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.