Bắt giữ tài xế đập kính xe tải, tấn công đồng nghiệp ở TPHCM

Tối 7/9, Công an phường Khánh Hội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM bắt giữ người đàn ông chặn xe, tấn công nam tài xế trên đường Hoàng Diệu. Nghi phạm tên S. (tài xế của một hãng chuyển phát nhanh) bị bắt giữ tại khu vực huyện Củ Chi cũ, TPHCM.

Bước đầu, nghi phạm khai do mâu thuẫn với đồng nghiệp nên đã lái xe chặn đường. Sau đó, S. đập vỡ kính ô tô, dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân bị thương, đang được điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh S. đập phá kính xe tải, tấn công tài xế. Hình ảnh từ clip cho thấy, hai xe tải của một đơn vị vận chuyển dừng tại giao lộ Hoàng Diệu - đường số 45, phường Khánh Hội, TPHCM.

Tại đây, S. từ xe chở hàng phía trước đến đập phá kính ô tô tải phía sau. Khi kính vỡ, nghi phạm rướn người vào cabin tấn công tài xế đang ngồi trên ô tô. Vụ việc khiến giao thông khu vực bị ảnh hưởng.