Bắt nghi phạm đập phá taxi giữa đường ở TPHCM

Người này được xác định là Nguyễn Văn Hoàng Khanh (SN 2000, quê tỉnh Long An cũ). Công an TPHCM đang tiến hành các hoạt động điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Vào khoảng 22h20 ngày 29/8, ông B. lái taxi công nghệ mang biển 50H-631.xx trên đường Nguyễn Văn Luông, hướng từ TPHCM đi tỉnh Đồng Nai.

Nguyễn Văn Hoàng Khanh dùng nón bảo hiểm đập phá ô tô (Ảnh: Chụp lại màn hình từ clip).

Khi xe đến khu phố Bình Phước B, phường An Phú, TPHCM, Nguyễn Văn Hoàng Khanh chạy xe máy theo và yêu cầu ông B. dừng ô tô. Taxi đến trạm thu phí tại đoạn đường trên, Khanh đi bộ lại xe ông B. rồi chửi bới, còn ông B. hỏi người này tại sao chặn taxi.

Sau đó, nam thanh niên dùng mũ bảo hiểm đập vào kính ô tô bên phía tài xế, làm bể kính. Sau đó, Khanh tiếp tục dùng tay tháo biển số phía trước rồi ném vào kính, dùng chân đạp vào gương chiếu hậu.

Khi được người dân can ngăn, Khanh mới dừng lại và lái xe máy bỏ đi. Ông B. sau đó đến Công an phường An Phú trình báo vụ việc. Nhận tin báo, công an phường đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera.

Vào cuộc điều tra, truy xét, Công an TPHCM đã bắt được Nguyễn Văn Hoàng Khanh.