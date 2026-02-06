Bắt giữ "nữ quái" lừa đảo bị truy nã tại Hà Nội

Ngày 6/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ thành công đối tượng truy nã Mai Hồng Ngọc (SN 1994), trú tại thôn Vị Giang, xã Hồng Minh thuộc tỉnh này.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Mai Hồng Ngọc (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Theo cảnh sát, Mai Hồng Ngọc là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố bị can về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Mai Hồng Ngọc bị Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyên phạt 22 năm tù giam; tuy nhiên Ngọc được tạm hoãn chấp hành án phạt tù do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Lợi dụng chính sách khoan hồng của pháp luật, Ngọc đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, trốn thi hành án.

Ngày 1/2, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Mai Hồng Ngọc.

Qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an xác định Mai Hồng Ngọc đang lẩn trốn tại địa bàn phường Láng, TP Hà Nội. Đến ngày 5/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã truy bắt thành công Mai Hồng Ngọc.