Người đàn ông nghi bị bắn tử vong tại Đồng Nai

Ngày 17/7, Công an xã Phú Lâm đang phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, truy bắt nghi can dùng súng bắn một người dân tại địa phương tử vong.

Hình ảnh nạn nhân ôm vết thương ở cổ nghi bị trúng đạn chạy vào nhà (Ảnh: Chụp từ camera).

Trước đó, vào 19h35 ngày 15/7, ông Đ.Q.T. (48 tuổi, ngụ ấp Phương Mai, xã Phú Lâm, Đồng Nai) đang ngồi nhậu cùng ông N. (43 tuổi, ngụ cùng xã) tại nhà ông T.A., bất ngờ có nhiều tiếng nổ phát ra từ bên ngoài, khiến ông T.A. bị thương ở vùng cổ và tay (nghi do súng bắn).

Gia đình nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán (Đồng Nai), nhưng ông T.A. đã tử vong. Khám nghiệm tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều vết giống đạn bắn.

Hiện, lực lượng công an tiếp tục điều tra vụ việc.