Cô gái vật ngã cụ ông 89 tuổi cướp 9 chiếc nhẫn vàng

Ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ đối với Huỳnh Thị Anh Thư (SN 2005, ngụ tại xã Tân Thủy) để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Huỳnh Thị Anh Thư tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Kết quả điều tra ban đầu, 7h ngày 22/10, Thư điện thoại hẹn cụ ông T.V.L. (SN 1936, ngụ xã Ba Tri) đến khu vực ấp An Quí (xã Tân Thủy) để thuê cụ ông L. hớt tóc cho cha ruột.

Khi cụ L. đến nơi, Thư dẫn vào một chòi nuôi bò trong khu đất trồng dừa vắng người. Tại đây, Thư bất ngờ dùng vũ lực vật ngã nạn nhân, đè xuống nền xi măng để cướp 9 chiếc nhẫn vàng, điện thoại di động và khoảng 6 triệu đồng tiền mặt.

Gây án xong, Thư bỏ trốn. Nạn nhân tri hô người dân và đến Công an xã Tân Thủy trình báo.

Qua truy vết nhanh, đến 9h cùng ngày, tức sau 2 giờ gây án, Công an xã Tân Thủy đã bắt được Thư khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng ở ấp An Quí.

Tại cơ quan công an, Thư thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai nơi cất giấu tài sản.

Công an xã Tân Thủy đã thu hồi tang vật vụ án, lập biên bản và bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.