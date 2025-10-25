Bắt giữ đối tượng giật dây chuyền vàng của chủ tiệm tạp hóa

Ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Trung (SN 1991, ngụ xã Hiệp Đức) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Trước đó vào chiều ngày 23/10, Công an xã Long Tiên tiếp nhận tin báo từ người dân về việc bị một đối tượng cướp giật sợi dây chuyền trị giá khoảng 18 triệu đồng.

Qua công tác xác minh, đến 6h20 ngày 24/10, Công an xã Tân Phước 1 đã bắt giữ được đối tượng Trung và bàn giao cho Công an xã Long Tiên tiếp tục điều tra theo quy định.

Công an xã Long Tiên điều tra Nguyễn Thành Trung (Ảnh: Trọng Tín).

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thành Trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trung khai nhận, vào khoảng 14h30 ngày 23/10, đối tượng điều khiển xe mô tô đến một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn ấp 12, xã Long Tiên, giả vờ hỏi mua đồ.

Lợi dụng lúc chủ cửa hàng mất cảnh giác, Trung nhanh chóng giật sợi dây chuyền 18K rồi tẩu thoát. Sau đó, đối tượng mang sợi dây chuyền đến bán tại một tiệm vàng trên địa bàn xã Cái Bè với giá 14 triệu đồng. Số tiền này được Trung dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Công an xã Long Tiên đã thu hồi được sợi dây chuyền và đang tiếp tục điều tra, xử lý Nguyễn Thành Trung theo quy định của pháp luật.