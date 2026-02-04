Bắt giữ một nghi phạm cướp ngân hàng ở Lào Cai

Lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ nghi phạm cướp ngân hàng (Ảnh: Yên Bái).

Chiều 4/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai xác nhận, chiều cùng ngày, tại một ngân hàng trên đường Ngô Minh Loan, phường Âu Lâu, xảy ra vụ cướp ngân hàng.

Theo báo cáo ban đầu do lãnh đạo phường Âu Lâu cung cấp, lúc 16h50 ngày 4/2, đối tượng Nguyễn Thành Luân (SN 1995, trú tại xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai), điều khiển xe máy BKS 21T5-64.xx một mình tới phòng giao dịch Hợp Minh - Ngân hàng Agribank chi nhánh Yên Bái, ở phường Âu Lâu.

Lúc này, chị N.T.N.H. (SN 1992, trú tại phường Yên Bái), là nhân viên của ngân hàng, đang đếm tiền của khách hàng thì bị đối tượng Luân lấy một tập tiền mệnh giá 500.000 đồng của chị H.. Sau khi lấy tiền, Luân đã bỏ chạy ra ngoài đường.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an phường Âu Lâu đã cùng nhân viên ngân hàng bắt giữ đối tượng Luân và thu giữ số tiền nêu trên.

Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.