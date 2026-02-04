Bắt giữ đối tượng thực hiện liên tiếp 3 vụ cướp dây chuyền vàng

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã bắt đối tượng Từ Chí Phát (SN 1997, ngụ TPHCM) là đối tượng liên tiếp thực hiện các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Đối tượng Từ Chí Phát (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, lúc 4h ngày 11/1, Phát đi một mình và điều khiển mô tô di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng về các tỉnh miền Tây tìm người đeo trang sức để cướp giật.

Khi đến đoạn đường vắng người thuộc địa phận xã Tân Lược (trên tuyến quốc lộ 54), phát hiện bà N.T.K.N. (65 tuổi) đang đeo một sợi dây chuyền vàng trên cổ, Phát giật đứt sợi dây chuyền vàng và lái xe đến khu hành chính thuộc xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long.

Sau đó Phát tiếp tục giật dây chuyền của một người nữ, sợi dây chuyền bị đứt và rơi lại trên đường, tên cướp nhanh chóng tăng ga bỏ chạy.

Quá trình di chuyển trên tuyến đường tỉnh 908 thuộc địa bàn ấp Hòa An, xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long, Phát thấy một người nam đeo một sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 12 chỉ trên cổ nên áp sát và giật sợi dây chuyền làm người này té ngã nhưng không lấy được tài sản.

Sau khi thực hiện liên tiếp 3 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Phát điều khiển xe máy đi về hướng tỉnh Tây Ninh, sau đó bán số vàng cướp được để tiêu xài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Long, đã truy vết, xác minh và bắt giữ Từ Chí Phát tại phường Đông Hưng Thuận, TPHCM và di lý về Vĩnh Long để tiếp tục làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.