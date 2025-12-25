Đối tượng bị truy nã sa lưới sau gần 30 năm lẩn trốn

Ngày 25/12, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, lực lượng chức năng vừa phối hợp bắt giữ thành công Lê Thế Dương (SN 1973, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), đối tượng bị truy nã gần 30 năm qua về các tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Theo hồ sơ, Lê Thế Dương bị Quân khu 4 - Bộ Quốc phòng ra quyết định truy nã vào ngày 26/10/1997.

Đối tượng Dương (giữa) bị bắt sau gần 30 năm trốn truy nã (Ảnh: Phạm Thủy).

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Châu Bình, Nghệ An phát hiện một người đàn ông làm thuê có nhiều biểu hiện nghi vấn, luôn cảnh giác cao độ và hạn chế tiếp xúc với người xung quanh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định người này chính là Lê Thế Dương.

Ngày 15/12, Công an xã Châu Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An triển khai lực lượng, bắt giữ Lê Thế Dương khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn xã.

Tại cơ quan công an, Dương khai nhận sau khi gây án đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam, cắt đứt liên lạc với gia đình. Gần đây, đối tượng quay lại Nghệ An để kiếm việc làm thuê thì bị phát hiện và bắt giữ.

Lê Thế Dương đã được bàn giao cho đơn vị chức năng thuộc Quân khu 4 để xử lý theo quy định của pháp luật.