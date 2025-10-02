Nghi án vợ sát hại chồng rồi gọi điện thú tội với mẹ

Ngày 2/10, Công an thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận thông tin từ Công an xã Trà Linh về việc nghi phạm Nguyễn Thị Hoài Thương (27 tuổi, trú xã Trà Linh), đã đến tự thú sau khi giết chồng là anh N.X.T. (38 tuổi).

Qua điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 1/10, sau khi đi nhậu về nhà, anh T. có đánh vợ và dọa giết Thương cùng 2 con nhỏ.

Công an làm việc với nghi phạm gây ra vụ án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Do nhiều lần bị bạo hành, Thương nảy sinh ý định sát hại chồng.

Thương đã dùng khăn và dây dù siết cổ khiến chồng tử vong.

Sau khi gây án, nghi phạm gọi điện thú nhận với mẹ ruột và Công an xã Trà Linh.

Ngay trong đêm, công an và các lực lượng liên quan đã tới khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.