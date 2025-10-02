Đâm chủ nhà trọng thương vì bị nhắc nhở trong lúc nhậu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định truy nã đối tượng Huỳnh Trung Nghĩa (SN 1983, cư trú khóm Hưng Thạnh, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) về tội Cố ý gây thương tích.

Nghĩa bị cáo buộc đã dùng dao đâm trọng thương chủ nhà sau một mâu thuẫn nhỏ trong bữa nhậu, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Huỳnh Trung Nghĩa (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối ngày 16/1. Thời điểm này Huỳnh Trung Nghĩa cùng Mai Long Hồ và một số người khác đang nhậu tại nhà anh Nguyễn Thanh Dũng (SN 1972, khóm Hưng Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, nay là phường Mỹ Thới).

Trong lúc đó, vợ của Hồ (chị ruột của Nghĩa) đến và xảy ra cãi vã với Hồ. Tức giận, Nghĩa đã đập vỡ ly, chén trên bàn nhậu.

Anh Dũng, chủ nhà, đã nhắc nhở Nghĩa: "Chị em mày có cự cãi, đập đồ thì về nhà mà đập chứ đừng đập đồ của tao". Nghĩa đáp lại: "Tôi đập đồ của ông bao nhiêu thì tôi đền", rồi bỏ về nhà. Anh Dũng sau đó ra ngồi ghế đá trước nhà xem ti vi.

Khoảng 10 phút sau, Nghĩa bất ngờ quay lại, mang theo một con dao và đâm anh Dũng nhiều nhát vào người. Sau khi gây án, Nghĩa nhanh chóng bỏ trốn.

Anh Dũng được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang và được xác định có tỷ lệ thương tật là 13%.

Ngày 10/4 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Trung Nghĩa. Tuy nhiên, Nghĩa đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 1/10 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang chính thức ra Quyết định truy nã đối với đối tượng này.

Cơ quan chức năng kêu gọi người dân, nếu phát hiện đối tượng Huỳnh Trung Nghĩa, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Công an phường Mỹ Thới) tại địa chỉ: Số 52, khóm An Hưng, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang, hoặc qua số điện thoại: 02963.834.077.

Ngoài ra, người dân cũng có thể thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.