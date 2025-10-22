Bắt giữ đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật

Ngày 22/10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan CSĐT của đơn vị đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Oanh (SN 1961, trú phường Trung Sơn, Ninh Bình), để điều tra hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Thị Oanh bị bắt giữ tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2014, bà Nguyễn Thị Oanh cùng một số hộ dân trong khu vực đã đi khiếu kiện các cấp liên quan đến giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án nút giao giữa đường sắt Bắc - Nam với quốc lộ 1A trên địa bàn.

Các nội dung đề nghị, khiếu nại, tố cáo đã được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xem xét giải quyết, trả lời theo quy định. Tuy nhiên, bà Oanh vẫn không đồng thuận (mặc dù đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ), tiếp tục khiếu kiện chây ỳ tại thành phố Hà Nội; tố cáo các cán bộ là những người thực hiện công tác GPMB và giải quyết vụ việc.

Tháng 4, thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình đã thành lập Tổ công tác, tập trung chỉ đạo rà soát vụ việc, tổ chức đối thoại, ban hành văn bản chấm dứt giải quyết vụ việc nhưng bà Oanh vẫn không đồng thuận, tiếp tục đơn thư, khiếu kiện chây ỳ, phức tạp tại TP Hà Nội (có lôi kéo, kích động một số trường hợp khác tham gia).

Đáng chú ý, quá trình đi khiếu kiện Nguyễn Thị Oanh đã 4 lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối an ninh trật tự và gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức.

Ngoài lấy danh nghĩa đi đòi quyền lợi cá nhân, tố cáo cán bộ có sai phạm trong GPMB thực hiện dự án, Nguyễn Thị Oanh còn có hoạt động tư vấn, hướng dẫn cho những người khác làm đơn tố cáo, khiếu nại không đúng quy định, ảnh hưởng đến ANTT và quyền lợi, uy tín của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Nhận thấy đây là vụ việc khiếu kiện phức tạp, có dấu hiệu lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo vi phạm pháp luật, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, chức năng tập trung đấu tranh, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.