Bé gái 16 tuổi ở Ninh Bình bỏ nhà đi, nghi do quen người lạ trên mạng

Sáng 5/10, vợ chồng chị Trịnh Thị Yến tất tả gõ cửa nhiều nhà ở ngã ba Cát Đằng, nhờ trích xuất camera để tìm manh mối về con gái Nguyễn Thị Xuân Mai (SN 2009).

Trước đó, Xuân Mai tự ý rời khỏi nhà, không thông báo với bố mẹ. Sau một đêm, cô bé vẫn chưa về khiến gia đình thấp thỏm, đứng ngồi không yên.

Theo gia đình, thời điểm bỏ đi, bé gái mặc áo cộc tay màu đen, quần màu sữa, xách túi bóng màu đỏ có thể được dùng để đựng quần áo.

"Suốt đêm qua, vợ chồng tôi không thể chợp mắt. Cả nhà mong trời sáng để lên ngã ba Cát Đằng, hy vọng xem được hình ảnh của con gái trước khi bặt vô âm tín", chị Yến nói với phóng viên Dân trí.

Hình ảnh bé Nguyễn Thị Xuân Mai, 16 tuổi, quê xã Yên Cường, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Chị Yến kể, khoảng 6h30 ngày 4/10, chị đi tập thể dục gần nhà như thường lệ. Hai tiếng sau, hàng xóm tiết lộ, Xuân Mai vay 500.000 đồng nhưng không nói rõ mục đích sử dụng.

Chờ mãi không thấy Xuân Mai về, gia đình đi tìm bé gái khắp đường làng, cánh đồng trong vô vọng. Người mẹ nhiều lần gọi điện và nhắn tin, cô bé không hồi đáp.

“Sáng 4/10, bạn thân cho biết có chở Xuân Mai lên ngã ba Cát Đằng - cách nhà hơn 8km. Suốt quãng đường di chuyển, con gái tôi không tiết lộ dự định sẽ đi đâu”, chị Yến nghẹn ngào nhớ lại.

Nhận được tin, hai vợ chồng tức tốc lên ngã ba Cát Đằng. Người dân cho biết, bé gái đã lên một ô tô đi Hà Nội.

"Hôm qua, chúng tôi gọi điện, máy của con gái vẫn đổ chuông nhưng sáng nay thì không có tín hiệu", chị Yến thông tin.

Quen người lạ mặt trên mạng xã hội

Được biết, Xuân Mai kém nhanh nhẹn hơn các bạn bè cùng trang lứa. Sau khi học xong cấp 2, cô bé nghỉ học, ở nhà phụ giúp bố mẹ.

Trước khi mất tích, Xuân Mai không có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cô bé thường hỏi mẹ: “Con có gì khác thường không?”. Đến nay, chị Yến chưa thể lý giải được câu hỏi đó có liên quan như thế nào đến việc con bỏ nhà đi.

Theo chị, cách đây 1 tháng, cháu tiết lộ có quen một cô gái ở miền Nam qua mạng xã hội. Lo con nhẹ dạ cả tin, chị nhiều lần nhắc nhở, cảnh báo nguy cơ bị dụ dỗ, lừa đảo. Thế nhưng, tính cách hồn nhiên khiến cô bé không đề phòng.

"Cách đây không lâu, cháu thổ lộ muốn làm quen bạn trên mạng. Sợ con nghĩ quẩn, tôi không ngăn cản. Gia đình khuyên cháu nên đợi đến 18 tuổi, khi đó cũng chưa muộn", chị nói.

Thông qua báo Dân trí, vợ chồng chị Yến mong con gái sẽ sớm liên lạc với gia đình, không nghe theo những lời dụ dỗ trên mạng xã hội.

"Lúc này, gia đình mong muốn sớm tìm được con gái. Mỗi giây phút trôi qua, tôi càng bất an, sợ cháu gặp bất trắc. Chúng tôi hy vọng cộng đồng mạng sẽ lan tỏa thông tin giúp Xuân Mai thấu hiểu được nỗi lo lắng của bố mẹ", chị bày tỏ.

Đại diện Công an xã Yên Cường (tỉnh Ninh Bình) xác nhận đã tiếp nhận thông tin trình báo của gia đình chị Trịnh Thị Yến về việc con gái Nguyễn Thị Xuân Mai bỏ nhà đi.

"Đến nay, chúng tôi chưa thể khẳng định trường hợp này là mất tích, do cháu Xuân Mai đã 16 tuổi và được bạn chở đi đón ô tô ở ngã ba Cát Đằng. Công an xã đang phối hợp với gia đình nắm thông tin, tìm kiếm qua nhiều kênh khác nhau", vị đại diện nói.