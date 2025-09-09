Bắt giữ thêm đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật

Ngày 9/9, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Bùi Mạnh Hải ở xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật, ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục bắt giữ đối tượng Đỗ Xuân Túy (SN 1962), trú xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình, về hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật.

Đối tượng Đỗ Xuân Tuý tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Theo cảnh sát, Đỗ Xuân Túy và Bùi Mạnh Hải là những đối tượng khiếu kiện nhiều năm tại địa phương, thường xuyên cùng các đầu đơn khiếu kiện khác trên địa bàn tỉnh liên kết, lôi kéo, kích động khiếu kiện, nhiều lần khiếu kiện vượt cấp, tập trung trái phép tại trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Các đối tượng còn dùng thủ đoạn tố cáo lãnh đạo, cán bộ từ cấp xã đến cấp tỉnh liên quan việc tiếp công dân, tiếp nhận đơn, chỉ đạo xem xét, giải quyết nội dung khiếu nại, tố cáo, trong đó có nhiều nội dung tố cáo không có căn cứ nhưng vẫn gửi đơn nhằm gây sức ép buộc lãnh đạo các cấp quan tâm giải quyết theo yêu cầu của cá nhân các đối tượng…

Trước đó ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Bùi Mạnh Hải (SN 1957), trú tại tổ dân phố 5, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Cảnh sát xác định, xuất phát từ vụ việc khiếu kiện của cá nhân, Bùi Mạnh Hải đã lợi dụng sai phạm của một số cán bộ cơ sở (xã Hải Thịnh, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ) trong công tác quản lý đất đai, xây dựng tại địa phương và quá trình tiếp nhận, xem xét, giải quyết đơn thư của lãnh đạo, cán bộ từ cấp xã tới cấp tỉnh để thực hiện hành vi gửi đơn tố cáo vượt cấp…

Đặc biệt, đối tượng lựa chọn vào các thời điểm nhạy cảm với những người bị tố cáo như bầu cử, sắp xếp cán bộ... để gia tăng hoạt động gửi đơn nhằm hạ uy tín, danh dự cá nhân, cưỡng ép, buộc những người bị tố cáo phải “trao đổi” bằng vật chất để đối tượng không tiếp tục gửi đơn tố cáo hoặc rút đơn, từ đó chiếm đoạt tài sản của người bị tố cáo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang mở rộng điều tra, đấu tranh với các đối tượng có liên quan, giúp sức, hỗ trợ trong vụ án Bùi Mạnh Hải, Đỗ Xuân Túy.