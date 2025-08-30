Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lợi dụng đơn tố cáo chiếm đoạt tài sản

Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho hay, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Bùi Mạnh Hải (SN 1957), trú tại tổ dân phố 5, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Bùi Mạnh Hải tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình).

Theo cảnh sát, xuất phát từ vụ việc khiếu kiện của cá nhân, Bùi Mạnh Hải đã lợi dụng sai phạm của một số cán bộ cơ sở (xã Hải Thịnh, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ) trong công tác quản lý đất đai, xây dựng tại địa phương và quá trình tiếp nhận, xem xét, giải quyết đơn thư của lãnh đạo, cán bộ từ cấp xã tới cấp tỉnh để thực hiện hành vi gửi đơn tố cáo vượt cấp…

Đặc biệt, đối tượng lựa chọn vào các thời điểm nhạy cảm với những người bị tố cáo như bầu cử, sắp xếp cán bộ... để gia tăng hoạt động gửi đơn nhằm hạ uy tín, danh dự cá nhân, cưỡng ép, buộc những người bị tố cáo phải “trao đổi” bằng vật chất để đối tượng không tiếp tục gửi đơn tố cáo hoặc rút đơn, từ đó chiếm đoạt tài sản của người bị tố cáo.

Quá trình đấu tranh, khai thác, Bùi Mạnh Hải đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Cũng theo cảnh sát, từ sau khi đối tượng bị bắt giữ đến nay cơ quan công an đã tiếp nhận 15 đơn tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng Hải.