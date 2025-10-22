Hai cựu kiểm sát viên hầu tòa vì nhận tiền tỷ để chạy án

Ngày 22/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Thị Khánh Vân, kiểm sát viên trung cấp, cựu Phó trưởng phòng 7 VKSND tỉnh Lào Cai, đã bị tạm đình chỉ công tác về tội Nhận hối lộ.

Cùng vụ án, bị cáo Phạm Thị Thu, kiểm sát viên trung cấp, cựu Phó trưởng phòng Vụ 9 VKSND Tối cao, đã bị buộc thôi việc và bị cáo Cao Quang Hưng, nhân viên Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 bị đưa ra xét xử về tội Môi giới hối lộ.

Bị cáo Vương Anh Thư, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Lộc Phát 68 bị xét xử tội Môi giới hối lộ và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, người quen của ông Vương Anh Thư là ông Nguyễn Văn Thái và 9 người thân của ông Thái là bị cáo trong vụ án Chống người thi hành công vụ do Tòa án nhân dân thị xã Sa Pa (Lào Cai cũ) xét xử sơ thẩm vào tháng 2/2023.

Trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bản án sơ thẩm tuyên phạt ông Thái và người thân mức án tù có thời hạn và tù có thời hạn nhưng cho hưởng án treo, riêng con trai ông Thái được hưởng án treo.

Với mong muốn được chuyển từ hình phạt tù giam sang hưởng án treo và miễn trách nhiệm hình sự cho người thân trong gia đình, ông Nguyễn Văn Thái đã liên hệ, chuyển tiền cho Vương Anh Thư để nhờ giúp chạy án.

Quá trình trao đổi, Vương Anh Thư nói sẽ giúp người thân trong gia đình ông Thái được hưởng treo với số tiền khoảng 500 triệu đồng/người. Bị cáo Thư tìm đến Cao Quang Hưng để nhờ giúp đỡ.

Bị cáo Hưng vốn có quan hệ quen biết từ trước với cựu kiểm sát viên Phạm Thị Thu. Hưng liên hệ nhờ Thu giúp đỡ.

Còn bị cáo Lê Thị Khánh Vân là kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án nói trên.

Do có quen biết với bị cáo Vân nên Thu đã gọi điện nhờ Vân giúp. Vân nói vụ án này phức tạp.

Ngày 25/5/2023, Phạm Thị Thu đi lên Lào Cai gặp Lê Thị Khánh Vân trao đổi về án treo. Bị cáo Vân chỉ nhận lời giúp 5 người được hưởng án treo với số tiền 2 tỷ đồng.

Từ ngày 19/5/2023 đến ngày 14/7/2023, ông Nguyễn Văn Thái đã liên hệ, chuyển khoản cho Vương Anh Thư 17 lần với tổng số tiền 3,8 tỷ đồng để nhờ Vương Anh Thư liên hệ với người có thẩm quyền giúp.

Sau đó, Vương Anh Thư chuyển khoản cho Cao Quang Hưng 6 lần với tổng số tiền 2,8 tỷ đồng và giữ lại hơn 1 tỷ đồng để hưởng lợi.

Ngày 15/6/2023, Hưng trực tiếp đưa cho Phạm Thị Thu số tiền 2,4 tỷ đồng và giữ lại 400 triệu đồng để hưởng lợi.

Sau khi nhận tiền Phạm Thị Thu đã đưa cho Lê Thị Khánh Vân. Sau đó Vân hướng dẫn nhóm người trong gia đình ông Thái thu thập tình tiết giảm nhẹ như nộp các quỹ ủng hộ ở địa phương, cứu người bị nạn, từng tố giác tội phạm,...

Tháng 7/2023, Lê Thị Khánh Vân báo cáo cấp trên về kết quả nghiên cứu hồ sơ vụ án, đề xuất cho hưởng án treo và được một Phó viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai duyệt chấp nhận.

Tiếp đến, TAND tỉnh Lào Cai xét xử phúc thẩm với nhóm gia đình ông Thái, tuyên chuyển hình phạt tù sang án treo với 6 người, cho con trai ông Thái được miễn trách nhiệm hình sự như đề nghị của kiểm sát viên Lê Thị Khánh Vân.

Ngoài ra, Vương Anh Thư còn đưa ra thông tin gian dối, hứa hẹn với ông Nguyễn Văn Thái sẽ nhờ người có thẩm quyền xem xét giúp một số bị cáo khác là người thân của ông Thái được hưởng án treo khi đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Lào Cai.

Do tin tưởng Thư sẽ giúp được như đã hứa, ông Nguyễn Văn Thái đã chuyển khoản cho Thư 8 lần với tổng số 3 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Thư đã sử dụng cá nhân hết số tiền này, không thực hiện theo yêu cầu của ông Thái. Trước khi bị phát hiện, Thư đã trả lại cho gia đình ông Thái số tiền 600 triệu đồng.