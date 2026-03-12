Bắt giữ 23 thanh niên gây rối tại quán cà phê ở TPHCM

Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dầu Thanh Phong (SN 2008, ngụ phường An Nhơn), Nguyễn Trí Thanh (SN 2008, ngụ phường An Hội Tây), Võ Phan Anh Tuấn (SN 2008, ngụ phường Gò Vấp), Hà Tuấn Lâm (SN 2008, ngụ phường Bình Lợi Trung), Nguyễn Xuân Khoa (SN 2007, ngụ phường An Nhơn) cùng 18 người khác về tội Gây rối trật tự công cộng.

23 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khuya 3/3, Công an phường An Hội Đông tiếp nhận tin báo của anh T.A.M.Q. (SN 1995) về việc, có 2 nhóm thanh niên xông vào quán cà phê của anh Q. trên đường Lê Văn Thọ rồi dùng hung khí, ly và ghế ném nhau.

Ban chỉ huy Công an phường An Hội Đông nhanh chóng chỉ đạo các tổ công tác của công an phường phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, tiến hành truy xét các đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và dữ liệu từ hệ thống camera an ninh, cảnh sát đã nhanh chóng xác định khoảng 30 đối tượng liên quan và tiến hành mời làm việc.

Bước đầu, các đối tượng khai tối 1/3, Dầu Thanh Phong cùng khoảng 4 người khác ngồi uống sinh tố trên đường Nguyễn Oanh. Lúc này, Nguyễn Trí Thanh cùng 5 người khác chạy trên 3 xe máy ngang qua và nẹt pô. Thấy vậy, Phong nhìn sang nhóm của Thanh.

Khi về đến nhà, Phong lướt TikTok thấy tài khoản của “Nguyễn Thanh” đăng tấm ảnh ổ bánh mỳ kèm với nội dung “Bận nẹt bô kẻ địch nên giờ mới ăn”.

Do bức xúc, Phong đã nhắn tin chửi nhau qua lại với Thanh và hẹn đánh nhau. Phong rủ thêm một số bạn bè cùng tham gia. Ngoài ra, một số bạn bè của Phong còn huy động thêm nhiều người khác.

Hung khí các đối tượng dùng để đánh nhau (Ảnh: Công an cung cấp).

Tối 3/3, 19 người của nhóm Phong tập hợp tại quán sinh tố trên đường Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp. Sau đó, hai bên hẹn nhau tại chân cầu Bến Phân để giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm Phong di chuyển từ quán sinh tố đến cầu Bến Phân đứng đợi nhưng không thấy nhóm của Thanh. Phong nhắn tin cho Thanh hỏi “tụi mày tới đâu rồi” thì đối phương trả lời “đang đổ về”. Tuy nhiên, do đợi lâu không thấy đối thủ nên Phong nhắn đổi địa điểm qua cầu An Lộc.

Sau đó, Phong tiếp tục nhắn tin hỏi thì nhóm của Thanh trả lời ở quán cà phê trên đường Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông. Biết được địa chỉ, Phong cùng đồng bọn di chuyển đến gần quán cà phê thì dừng xe lại, cử 2 người vào quán tìm người.

Xác định nhóm của Thanh có trong quán, Phong cầm ống sắt dài hơn một mét, Hà Tuấn Lâm sử dụng bình xịt hơi cay, Võ Phan Anh Tuấn cầm dao tự chế, Nguyễn Xuân Khoa cầm cây sắt chạy vào đuổi đánh nhau với nhóm của Thanh.

Khi đó, Thanh cầm gậy ba khúc đánh lại, còn đồng bọn của Thanh chạy vào quán cà phê dùng ghế và ly thủy tinh ném vào nhóm của Phong. Sau khi gây rối, hai nhóm ra xe tẩu thoát.

Việc bắt nhanh 2 nhóm đối tượng đánh nhau tại quán cà phê cho thấy tinh thần trách nhiệm của Công an phường An Hội Đông, TPHCM, trong việc đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời, thể hiện được tầm quan trọng của hệ thống camera an ninh trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Phường An Hội Đông ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành hệ thống camera an ninh hồi tháng 2 (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, hồi tháng 2, phường An Hội Đông ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành hệ thống camera an ninh. Hệ thống có 13 mắt camera AI, 70 mắt camera toàn cảnh tại các tuyến đường.

Trung tá Đặng Văn Cư, Trưởng Công an phường An Hội Đông cho biết, hệ thống này được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như giám sát an ninh trật tự, cung cấp bằng chứng hình ảnh về các phương tiện liên quan đến tội phạm, truy vết các phương tiện giao thông, giám sát tình hình giao thông trên các tuyến đường, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu của Đảng, chính quyền trên địa bàn.