Bắt khẩn cấp kẻ kẹp cổ, đánh tài xế taxi ở TPHCM

Ngày 2/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã bắt khẩn cấp Lê Hữu Phụng (SN 1991, ngụ xã Châu Pha) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Lê Hữu Phụng bị cảnh sát bắt khẩn cấp (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong quá trình đón khách tại quán nhậu Bia Tháp (phường Tân Thành), Lê Hữu Phụng đã dùng tay kẹp cổ, đánh liên tiếp vào đầu, mặt, ngực tài xế taxi L.V.N. (SN 1997, ngụ phường Tân Thành).

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Tân Thành đã khẩn trương xác minh, xác định Phụng là người tấn công nam tài xế, đồng thời đề nghị gia đình vận động Phụng đến công an trình diện, phối hợp điều tra. Sau đó, Lê Hữu Phụng đến Công an phường Tân Thành trình diện và thừa nhận hành vi vi phạm.

Công an thành phố khuyến cáo mọi hành vi dùng bạo lực, hành xử côn đồ, giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực khi tham gia các hoạt động dân sự đều vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Khi xảy ra mâu thuẫn, cảnh sát đề nghị người dân cần kiềm chế, tuân thủ pháp luật, ứng xử văn minh.