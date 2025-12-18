Bắt cặp vợ chồng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Ngày 18/12, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố, bắt tạm giam Lý Tấn Thến (46 tuổi) và Nguyễn Thị Kiều Trang (44 tuổi, vợ của Thến, cùng trú tại TPHCM) để điều tra về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Cùng tội danh trên, cơ quan điều tra cũng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Khải Em (43 tuổi, trú tại tỉnh Cà Mau).

Đối tượng Lý Tấn Thến (Ảnh: Cổng TT Công an Cà Mau).

Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 12/2024, vợ chồng Thến mua một tàu cá nhưng kêu Khải Em đứng tên. Đổi lại, vợ chồng Thến sẽ giao tàu cá cho ông này đi đánh bắt hải sản ở Thái Lan.

Vợ chồng Thến cho Khải Em mượn một số tiền để ứng trước cho các thuyền viên. Nhóm này cũng thỏa thuận ăn chia giá trị sản lượng hải sản khai thác được.

Sau đó, Khải Em và Thến tìm được một số người khác đi tàu cá. Gần cuối tháng 12/2024, Khải Em và những người này qua vùng biển Thái Lan khai thác hải sản nhưng không làm thủ tục xuất bến. Đến ngày 26/1, tàu cá bị lực lượng chức năng phía Thái Lan phát hiện, bắt giữ.