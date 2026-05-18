Bắt giữ 2 kẻ tạt chất bẩn vào nhiều nhà dân ở TPHCM

Ngày 18/5, Công an TPHCM đang phối hợp với Công an phường Bình Thới lấy lời khai Nguyễn Chí Công (SN 1995) và Nguyễn Quang Minh (SN 1996, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi tạt chất bẩn vào nhà dân.

Công (bìa trái) và Minh bị điều tra về hành vi tạt chất bẩn (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, chị T.C.T. (SN 2006) đến Công an phường Bình Thới trình báo về việc nhà riêng bị kẻ xấu tạt chất bẩn vào sáng 16/5. Công an địa phương đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM khẩn trương vào cuộc điều tra, xác định Công và Minh gây ra vụ việc.

Khi bị cảnh sát mời làm việc, các đối tượng đã thừa nhận tạt sơn vào nhà chị T.. Ngoài ra, hai người này còn gây ra thêm hai vụ tạt sơn pha mắm tôm vào rạng sáng cùng ngày tại phường Chợ Lớn và phường Hòa Hưng (TPHCM).

Bước đầu, các nghi phạm khai nguyên nhân tạt sơn vào 3 địa điểm trên là do mâu thuẫn trong quá trình mua bán ô tô giữa Nguyễn Chí Công và anh T.N.B..

Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp trong giao dịch dân sự, mua bán tài sản cần bình tĩnh giải quyết hoặc đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ, tuyệt đối không sử dụng các hành vi đe dọa, hủy hoại tài sản hoặc gây rối trật tự công cộng.

Khi phát hiện các hành vi nghi vấn, người dân cần kịp thời trình báo công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.