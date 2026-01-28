Người phụ nữ ở TPHCM pha chế chất độc, bán cho các cơ sở nha khoa

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic Trioxide (thạch tín trắng) với số lượng lớn, được tiêu thụ tại nhiều cơ sở nha khoa, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

Các bị can Oanh, Hoa, Vinh từ trái qua (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 15/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường An Đông và Sở Công Thương TPHCM kiểm tra Cửa hàng trang thiết bị nha khoa Tản Đà (địa chỉ chung cư Ngô Quyền, phường An Đông).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán sản phẩm “Arsenic Blue 5g” và nhiều lọ sản phẩm Pâte Nécronerve (thường gọi là chất diệt tủy dùng trong nha khoa) nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Khám xét tại cửa hàng, cơ quan điều tra thu giữ 534 lọ Pâte Nécronerve và 5 hộp Arsenic Blue 5g.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM xác định, các mẫu vật đều có chứa Arsenic Trioxide (As₂O₃). Đây là chất độc có khả năng gây ung thư và nhiều tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe con người, thuộc danh mục hóa chất phải kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật. Tổng khối lượng chất độc cảnh sát thu giữ là hơn 674gram.

Công an khám xét các địa điểm liên quan đến vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình điều tra, công an xác định, Tăng Thị Mỹ Hòa (SN 1978, ngụ phường Tân Bình) là người điều hành hoạt động kinh doanh, mua các sản phẩm chứa thạch tín để bán lại cho nhiều cửa hàng nha khoa trên toàn quốc nhằm thu lợi bất chính.

Từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, Hòa đã bán hơn 3.000 hộp sản phẩm với tổng số tiền trên 1,25 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Mở rộng điều tra, công an đã làm rõ nguồn cung sản phẩm Pâte Nécronerve do Võ Thị Thu Oanh (SN 1976, ngụ phường Bàn Cờ) trực tiếp pha chế, sản xuất thủ công ngay tại phòng ngủ của mình.

Oanh khai tự mua hóa chất, trộn, chia nhỏ, đóng lọ và bán cho Hoà nhiều lần với số lượng lớn để tiêu thụ ra thị trường. Hành vi sản xuất hóa chất độc trong điều kiện thủ công, không bảo đảm an toàn đã làm gia tăng nguy cơ rò rỉ, phát tán chất độc ra môi trường.

Sản phẩm dùng trong nha khoa chứa thạch tín (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngoài ra, nhà chức trách xác định Tăng Hoàng Vinh (SN 1983, ngụ phường An Đông) đã tham gia nhận hàng, bán hàng, giúp sức cho Hòa trong quá trình tiêu thụ các sản phẩm chứa thạch tín.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố Võ Thị Thu Oanh, Tăng Thị Mỹ Hòa và Tăng Hoàng Vinh về tội Sản xuất, mua bán trái phép chất độc.

Theo Công an TPHCM, việc triệt phá đường dây trên đã ngăn chặn nguồn hóa chất độc hại thẩm lậu vào lĩnh vực y tế, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và siết chặt quản lý các loại hóa chất nguy hiểm trên địa bàn.

Công an TPHCM khẳng định, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hóa chất độc trái phép, đặc biệt là những chất có nguy cơ cao ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.