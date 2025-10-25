Bắt giữ 2 đối tượng nước ngoài vận chuyển 80kg thuốc nổ qua biên giới

Ngày 25/10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đã ngăn chặn thành công vụ vận chuyển trái phép vật liệu nổ qua biên giới, bắt giữ 2 đối tượng liên quan.

Các đối tượng gồm Chan Thi (SN 2000) và Thao Thi (SN 2003), cùng trú tại bản Ka Han, huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào.

Lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng vận chuyển vật liệu nổ trái phép (Ảnh: Văn Bằng).

Tối 24/10, Chan Thi và Thao Thi dùng 2 xe máy chở 80kg thuốc nổ TNT vượt biên vào Việt Nam. Khi đến thôn Mã Lai Pun, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị, các đối tượng bị lực lượng biên phòng bắt quả tang.

Các đối tượng khai nhận vận chuyển thuốc nổ vào Việt Nam để nhận tiền công.

Hai đối tượng cùng tang vật (Ảnh: Văn Bằng).

Mở rộng tìm kiếm tại hiện trường, lực lượng biên phòng phát hiện thêm 2 xe máy và 2 bao tải chứa khoảng 80kg thuốc nổ khác (nghi của các đối tượng đã bỏ chạy). Tổng số tang vật thu giữ là 160kg thuốc nổ TNT.

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị điều tra mở rộng, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.