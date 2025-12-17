Đường dây chuyển trái phép hơn 12.700 tỷ đồng từ TPHCM sang Campuchia

Dự kiến ngày 30/12, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và phát hành trái phép hóa đơn, liên quan đến số tiền hơn 12.700 tỷ đồng được chuyển sang Campuchia.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Đăng Khoa (46 tuổi, ngụ TPHCM) cùng 5 đồng phạm bị xét xử về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Phát hành trái phép hóa đơn.

Liên quan vụ án, 9 bị cáo còn lại bị xét xử về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Hơn 554 triệu USD vận chuyển qua biên giới (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Theo cáo trạng, từ năm 2021, Huỳnh Châu Bình (36 tuổi, ngụ Tây Ninh) thỏa thuận với Lê Đăng Khoa sử dụng các pháp nhân do Khoa quản lý để lập khống hồ sơ hải quan nhập khẩu các mặt hàng nông sản như củ mì, hạt điều nhằm chuyển tiền trái phép sang Campuchia.

Thực tế, chỉ khoảng 25% hàng hóa nhập khẩu của Bình là nông sản mua trực tiếp tại Campuchia; 75% còn lại là hàng của các cá nhân khác nhờ làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam với phí 2,5 triệu đồng/100 tấn. Bình nhận tiền của những người có nhu cầu chuyển tiền sang Campuchia, sau đó lập khống hồ sơ hải quan để hợp thức hóa việc chuyển tiền trái phép, qua đó thu lợi bất chính.

Cáo trạng xác định, Lê Đăng Khoa giữ vai trò cầm đầu, tổ chức và chỉ đạo toàn bộ hoạt động phạm tội. Khoa thành lập, điều hành hoặc thuê mượn nhiều pháp nhân không có hoạt động kinh doanh thực tế để lập hồ sơ nhập khẩu khống, xuất khống hóa đơn nhằm mục đích chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Khoa thuê một căn nhà tại quận Bình Thạnh (cũ) làm nơi cất giữ hồ sơ, chứng từ, con dấu và chữ ký số của các công ty; trực tiếp chỉ đạo giám đốc và kế toán lập khống hồ sơ nhập khẩu, truyền tờ khai hải quan.

Trong quá trình hoạt động, Bình quen biết một người tên Sóc Liên (quốc tịch Campuchia, không rõ lai lịch), làm nghề đổi tiền tại Campuchia. Hai bên thỏa thuận vận chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia với mức phí 0,1% trên tổng số tiền chuyển. Số tiền sau đó được nộp vào các tài khoản của các công ty do Khoa thành lập để mua USD, thanh toán cho các hồ sơ hải quan khống.

Cơ quan tố tụng xác định, trong giai đoạn năm 2021 đến 2022, Khoa đã tổ chức mở 6.155 tờ khai hải quan nhập khẩu khống, qua đó vận chuyển trái phép 554 triệu USD, tương đương 12.794 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2022, Khoa sử dụng 9 pháp nhân để phát hành 592 hóa đơn giá trị gia tăng, ghi khống giá trị hàng hóa với tổng số tiền hơn 2.929 tỷ đồng.