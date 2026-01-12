Bắt tạm giam bị can Hồ Thị Hải ở Nghệ An

Tối 11/1, Công an tỉnh Nghệ An phát thông cáo báo chí về việc bắt tạm giam bị can Hồ Thị Hải (SN 1981, trú tại phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An).

Sáng cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Thị Hải .

Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với Hồ Thị Hải (Ảnh: Công an Nghệ An).

Bị can Hồ Thị Hải bị bắt tạm giam về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ Luật hình sự.

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của người phụ nữ này, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang mở rộng điều tra vụ án.