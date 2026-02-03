Bắt giữ 10 đối tượng thuê nhà nghỉ sử dụng ma túy

Ngày 3/2, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho hay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình kiểm tra nhà nghỉ Mimosa trên địa bàn, qua kiểm tra phát hiện 10 đối tượng gồm 5 nam, 5 nữ đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng trên đến từ nhiều địa phương khác nhau như Thanh Hóa, Hà Giang, Hà Nội và Ninh Bình.

Đối tượng Đỗ Quốc Vũ (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ ma túy ketamine, thuốc lắc cùng nhiều vật chứng có liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy

Điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý bắt giữ Đỗ Đức Tuấn (SN 1990), trú tại phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình là đối tượng cung cấp ma túy cho nhóm đối tượng trên, thu giữ thêm 1 túi ma tuý ketamine.

Cơ quan công an tiếp tục bắt giữ Đỗ Quốc Vũ (SN 1993), trú phường Nam Hoa Lư, Đỗ Quốc Vũ là đối tượng chỉ đạo cho Đỗ Đức Tuấn mang ma túy đi bán.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang điều tra, mở rộng vụ án.