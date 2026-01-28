Thấy cảnh sát liền bỏ chạy, hai thanh niên bị khống chế cùng ma túy ở TPHCM

Ngày 28/1, Công an phường Tân Hưng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra, xử lý đối với Trần Quốc Kiều (SN 2001, ngụ tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Chí Thanh (SN 1998, ngụ phường Phước Thắng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai nghi phạm tàng trữ ma túy bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, sáng 20/1, Tổ công tác Công an phường Tân Hưng gồm: Thượng úy Đỗ Hùng Kiệt, Trung tá Lê Hoàng Phong, Đại úy Nguyễn Hoàng Hải, Thượng úy Đào Mạnh Hùng cùng lực lượng an ninh cơ sở làm nhiệm vụ tuần tra địa bàn.

Khi đến đường Phạm Văn Nghị, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên tiến đến để kiểm tra hành chính theo quy định. Thấy cảnh sát, Trần Quốc Kiều bỏ chạy, buộc Thượng úy Đỗ Hùng Kiệt đuổi theo, kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng tại khu vực Hưng Phước 3.

Số ma túy được cảnh sát thu giữ của các đối tượng (Ảnh: Công an cung cấp).

Đồng thời, Thượng úy Đào Mạnh Hùng khống chế đối tượng Nguyễn Chí Thanh, bảo đảm an toàn cho tổ công tác và người dân xung quanh. Qua kiểm tra trên người các đối tượng, cảnh sát phát hiện 331gram ma túy.