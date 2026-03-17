Giả làm nhân viên điện lực, cắt trộm dây cáp tại trạm biến áp ở TPHCM
(Dân trí) - Hai đối tượng đóng giả nhân viên điện lực, thực hiện hành vi cắt trộm dây cáp đồng tại trạm biến áp ở khu dân cư thuộc xã Phước Hải (TPHCM).
Ngày 17/3, Công an xã Phước Hải đang mở rộng điều tra vụ án trộm cắp tài sản do B.Đ.T. (30 tuổi, ngụ phường Long Hương, TPHCM) và P.T.A. (28 tuổi, ngụ phường Tam Long, TPHCM) thực hiện.
Theo điều tra ban đầu, chiều 2/3, Công an xã Phước Hải tiếp nhận tin báo của người dân về việc tại trạm biến áp 400kva khu dân cư Hải Tân 5, ấp Hải Sơn (xã Phước Hải) bị cắt trộm 7 đoạn dây cáp điện gây mất điện, giá trị thiệt hại hơn 55 triệu đồng.
Công an xã Phước Hải phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM vào cuộc truy xét. Trong lúc gây án, các đối tượng giả dạng nhân viên điện lực.
Khi tẩu thoát, các đối tượng di chuyển qua nhiều cung đường khác nhau nhằm đánh lạc hướng, gây khó khăn cho lực lượng điều tra.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 3 ngày sau, công an bắt giữ hai đối tượng gây án là T. và A.. Các nghi phạm đã khai nhận hành vi phạm tội.
Nhân dịp này, lãnh đạo Công ty Điện lực Đất Đỏ đã gửi lời cảm ơn đến Công an xã Phước hải, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM và Viện KSND khu vực 13 đã quan tâm, hỗ trợ, phối hợp hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.