Giả làm nhân viên điện lực, cắt trộm dây cáp tại trạm biến áp ở TPHCM

Ngày 17/3, Công an xã Phước Hải đang mở rộng điều tra vụ án trộm cắp tài sản do B.Đ.T. (30 tuổi, ngụ phường Long Hương, TPHCM) và P.T.A. (28 tuổi, ngụ phường Tam Long, TPHCM) thực hiện.

Một nghi phạm cắt trộm dây cáp điện bị Công an xã Phước Hải bắt giữ (Ảnh: CACC).

Theo điều tra ban đầu, chiều 2/3, Công an xã Phước Hải tiếp nhận tin báo của người dân về việc tại trạm biến áp 400kva khu dân cư Hải Tân 5, ấp Hải Sơn (xã Phước Hải) bị cắt trộm 7 đoạn dây cáp điện gây mất điện, giá trị thiệt hại hơn 55 triệu đồng.

Công an xã Phước Hải phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM vào cuộc truy xét. Trong lúc gây án, các đối tượng giả dạng nhân viên điện lực.

Khi tẩu thoát, các đối tượng di chuyển qua nhiều cung đường khác nhau nhằm đánh lạc hướng, gây khó khăn cho lực lượng điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 3 ngày sau, công an bắt giữ hai đối tượng gây án là T. và A.. Các nghi phạm đã khai nhận hành vi phạm tội.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Đất Đỏ gửi lời cảm ơn các đơn vị tham gia phá án (Ảnh: CACC).

Nhân dịp này, lãnh đạo Công ty Điện lực Đất Đỏ đã gửi lời cảm ơn đến Công an xã Phước hải, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM và Viện KSND khu vực 13 đã quan tâm, hỗ trợ, phối hợp hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.