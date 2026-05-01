Cáp điện camera ở cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị cắt trộm

Ngày 1/5, Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra vụ 700m dây cáp cấp điện cho hệ thống camera giám sát trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị cắt trộm.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ hơn 700m dây cáp bị cắt trộm (Ảnh: An Sinh).

Trước đó, ngày 25/4, Công an xã Lương Sơn (Lâm Đồng) tiếp nhận đơn trình báo của Công ty CP Công nghệ viễn thông Eclcom về việc hệ thống cáp điện phục vụ camera giám sát từ Km177+400 đến Km178+100 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị kẻ gian cắt trộm.

Công an xã Lương Sơn phối hợp cùng cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, làm rõ vụ việc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định T.M.Q. (SN 1995, trú phường La Gi) là người liên quan vụ việc nên mời đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, ban đầu, Q. khai nhận cùng một đối tượng khác cắt trộm dây cáp điện trên tuyến cao tốc. Cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt người liên quan, xử lý theo quy định.