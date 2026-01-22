Cần tiền mua ma túy, 2 đối tượng cắt trộm gần 80m dây điện

Sáng 22/1, Công an tỉnh An Giang đã ban hành lệnh bắt tạm giam Bùi Bảo Quốc (38 tuổi, trú xã Phú Lâm, tỉnh An Giang) và Quách Văn Thắng (31 tuổi, trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) về tội Trộm cắp tài sản.

Quốc và Thắng là đối tượng nghiện ma túy, từng có tiền án, tiền sự.

Thắng và Quốc thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, do cần tiền mua ma túy sử dụng, ngày 18/1, Quốc rủ Thắng đi cắt trộm dây điện bán. Để thực hiện hành vi, 23h cùng ngày, Thắng điều khiển xe máy chở Quốc đi tìm dây điện để cắt.

Khi đến khu vực tổ 29, khóm Châu Long 1, phường Châu Đốc, Thắng đứng cảnh giới để Quốc leo lên các trụ điện dùng kìm cộng lực cắt 4 đoạn dây điện với tổng chiều dài hơn 77m đưa Thắng bỏ vào bao tải, sau đó cả 2 lên xe tẩu thoát.

Trong quá trình chạy về phường Tân Châu, Thắng bị công an bắt giữ.