Bắt giam người đàn ông cho vay lãi nặng đến 730%/năm ở TPHCM

Ngày 21/1, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Trúc (SN 1970, ngụ phường An Hội Đông, TPHCM) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an xã Phước Hòa phát hiện Trúc có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Công an xã Phước Hòa sau đó đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM vào cuộc điều tra, xác minh và thu thập tài liệu.

Nguyễn Thanh Trúc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an xã Phước Hòa).

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xác định Trúc cùng đồng bọn đã cho 5 người vay tiền bằng hình thức tiền góp ngày (trả cả gốc và lãi hàng ngày) và tiền đứng (trả lãi hàng ngày, giữ nguyên nợ gốc).

Lãi suất cho vay từ 1% đến 2%/ngày, tương đương 365% đến 730%/năm. Tổng số tiền lãi nhóm của Trúc đã thu của người vay là hơn 315 triệu đồng.

Hiện còn 2 người trong nhóm của Trúc lẩn trốn là Nguyễn Thanh Thủy (SN 1982, ngụ phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai) và Trần Xuân Liêm (SN 1980, ngụ xã Phước Hòa, TPCHM). Công an xã Phước Hòa yêu cầu 2 đối tượng Liêm và Thủy nhanh chóng trình diện để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.