Bắt giam kẻ đột nhập, trộm tiền trong cửa hàng Bách Hóa Xanh ở TPHCM

Ngày 9/4, Công an xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Kim Toàn (SN 2005) về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 5h30 ngày 1/4, chị T.C.T. (SN 2003, nhân viên cửa hàng Bách Hóa Xanh ở xã Tân Vĩnh Lộc) phát hiện cửa hàng có dấu hiệu bị đột nhập nên trình báo cơ quan chức năng).

Công an xã Tân Vĩnh Lộc vào cuộc điều tra, xác định lúc 2h45 cùng ngày, nam thanh niên phá khóa cửa cuốn, đột nhập vào bên trong cửa hàng. Người này sau đó đến khu vực quầy thu ngân, mở két sắt và lấy trộm hơn 32 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tân Vĩnh Lộc nhanh chóng triển khai lực lượng, truy xét đối tượng gây án. Trong vòng 48 giờ đồng hồ, cảnh sát đã xác định Kim Toàn là người gây ra vụ trộm và tiến hành bắt giữ.

Bước đầu, Toàn khai thấy cửa hàng không có người trông coi nên sử dụng thanh sắt bẻ khóa cửa cuốn để đột nhập, lấy tiền rồi rời khỏi hiện trường. Anh ta chi tiền cho việc tiêu xài cá nhân, chơi game, ăn uống và mua sắm trước khi bị bắt.