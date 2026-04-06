Bắt kẻ trộm đột nhập gần 10 nhà dân ở TPHCM

Ngày 6/4, Công an phường Chánh Hưng (TPHCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ lấy lời khai Huỳnh Vũ Linh (SN 1990, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Một ngày trước, 5 người dân đến Công an phường Chánh Hưng trình báo bị mất trộm tài sản. Theo các nạn nhân, họ bị kẻ gian đột nhập, lấy tổng cộng 7 điện thoại di động, một đồng hồ thông minh cùng 1,8 triệu đồng.

Công an phường Chánh Hưng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, khẩn trương truy xét, bắt giữ nghi phạm gây án là Huỳnh Vũ Linh.

Tại cơ quan điều tra, Linh khai trong ngày 3/4 và 4/4, anh ta đã đột nhập vào gần 10 căn nhà ở TPHCM, lấy trộm hơn 10 điện thoại, đồng hồ, máy tính xách tay và tiền mặt.

Công an phường Chánh Hưng đang mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.