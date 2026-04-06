Bắt đối tượng cắt trộm cáp điện trên cao tốc Bến Lức - Long Thành

Ngày 6/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, đơn vị vừa bắt quả tang vụ trộm cáp điện trên cao tốc Bến Lức - Long Thành, đoạn qua địa bàn xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai.

Hiện, Công an Đồng Nai tạm giữ hình sự Lê Thành Nguyên (40 tuổi, ngụ xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai) và Trần Ngọc Huân (37 tuổi, tạm trú phường Phú Mỹ, TPHCM) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hai đối tượng Lê Thành Nguyên (phải) và Trần Ngọc Huân cùng tang vật (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Theo Công an Đồng Nai, đầu tháng 4, lực lượng Công an xã Phước Thái nhận được đơn trình báo của Ban Quản lý đường cao tốc Bến Lức - Long Thành về việc bị mất trộm dây điện của hệ thống đèn chiếu sáng hai bên đường dẫn, khoảng gần 1.000m, giá trị gần 193 triệu đồng.

Công an xã Phước Thái đã huy động lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự truy xét, bắt quả tang đối tượng Lê Thành Nguyên đang thực hiện hành vi cắt và cuốn dây điện trên đường dẫn cao tốc Bến Lức - Long Thành, thu giữ tang vật gồm 40m dây điện cùng một xe máy và công cụ gây án là kềm sắt, dao nhọn, đèn pin.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng công an đã bắt Trần Ngọc Huân để điều tra về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Khám xét nơi ở của Huân, cơ quan chức năng thu giữ 90kg lõi dây điện đồng, hơn 100kg vỏ nhựa của dây điện, cân điện tử… Hiện, vụ việc được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai điều tra mở rộng.

Trước đó, Ban Quản lý dự án 85, chủ đầu tư dự án Thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng có văn bản trình báo đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai về vụ mất cắp vật tư, thiết bị chiếu sáng xảy ra tại công trường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.